di Francesco De Angelis*

Azzeriamo questo inutile dibattito sui tavoli e sulle primogeniture e ripartiamo! Facciamolo tutti insieme!

Non possiamo permetterci di sprecare l’occasione di vincere e di riportare il centrosinistra al governo della città di Frosinone.

Per farlo abbiamo però bisogno di unità e di lavorare insieme per questo obiettivo che è prioritario. È necessario allora che tutti facciamo un passo indietro per farne uno nuovo in avanti. Nuovo e più importante.

Mi rivolgo a tutti: ripartiamo dai contenuti, costruiamo il programma e apriamo a tutti i movimenti civici che condividono un progetto di cambiamento per la città di Frosinone.

Mi rivolgo in particolare ai Socialisti, ad Articolo 1 e ad Azione. A loro dico: azzeriamo insieme questo inutile dibatto sui tavoli e sulle primogeniture e ripartiamo con una nuova e condivisa iniziativa. Ripartiamo insieme dai contenuti per costruire un rapporto di pari dignità in un’alleanza forte, attrattiva e inclusiva.

Condividiamo gli stessi valori e abbiamo una visione della città che metta al centro le politiche sociali, l’ambiente, il lavoro, l’attenzione ai giovani ma anche agli anziani, la cultura come occasione di rilancio.

Il passo indietro di tutti è segno di forza, di unità, di attenzione autentica alla città di Frosinone. Decideremo insieme l’alleanza e il metodo di scelta del candidato che dovrà guidare la coalizione di centrosinistra alla vittoria.

*Presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio