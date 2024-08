Frosinone, ecco tutti i beneficiari della Carta dedicata a te

Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato ai servizi sociali coordinato da Paolo Fanelli, ha pubblicato sul sito istituzionale (https://trasparenza.comune.frosinone.it/archivio105_procedure-dal-01012024_0_4513_984_1.html) la graduatoria dei beneficiari della Carta Dedicata a Te 2024 rielaborata da INPS dopo il consolidamento da parte del competente Ufficio comunale, per garantire l’applicazione dei criteri di priorità stabiliti dal decreto 4 giugno 2024. L’erogazione della Carta Dedicata a Te è prevista dalla legge di bilancio 2023 che ha istituito un fondo, incrementato nel 2024, destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti o, in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. L’erogazione della Carta non è subordinata alla presentazione di domande da parte dei cittadini: i beneficiari, infatti, sono individuati d’ufficio, nei limiti delle carte assegnate ad ogni singolo Comune, tra i possessori dei requisiti previsti, ordinati sulla base di specifici criteri di priorità indicati dal decreto, che tengono conto dei nuclei composti da almeno tre componenti, da componenti minorenni (con precedenza dei più piccoli) e con valore ISEE più basso. Nella rielaborazione da parte di INPS, sono state prese in considerazione le seguenti posizioni: beneficiari selezionati dall’INPS; ulteriori beneficiari selezionati dai Comuni; beneficiari nella lista selezionabili trasferiti da altri Comuni o riconfermati a seguito delle verifiche sull’Anagrafe nazionale della popolazione residente nel Comune originario. La graduatoria così rielaborata sarà trasmessa direttamente dall’Inps a Poste Italiane che provvederà all’associazione dei codici identificativi delle carte ai rispettivi beneficiari. La Carta potrà essere ritirata presso tutti gli Uffici Postali e non solo in quelli di prossimità. Per effettuare il ritiro sarà necessario presentare il codice identificativo della Carta assegnata (abbinato al codice fiscale), contenuto nella comunicazione che sarà inviata dal Comune ai beneficiari e che sarà successivamente pubblicata sul sito istituzionale www.comune.frosinone.it. Per informazioni è possibile recarsi presso lo Sportello Famiglia del Comune di Frosinone dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 (il lunedì e il mercoledì anche dalle 15:00 alle 17:00). L’Ufficio, nel rispetto della normativa sulla privacy, non potrà fornire, telefonicamente, indicazioni sull’eventuale presenza di nuclei familiari in graduatoria. Si invitano pertanto gli interessati a prendere un appuntamento contattando i seguenti numeri telefonici: 0775/2656272 – 0775/2656460.

Redazione Frosinone