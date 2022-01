Frosinone, ecco tutte le deleghe conferite ai consiglieri provinciali

Conferite questa mattina le deleghe ai consiglieri provinciali.

Ad Alessandro Cardinali, espressione del Polo Civico, va il ruolo di vicepresidente e la delega all’Ambiente; Antonella Di Pucchio (PD) sarà la delegata per Viabilità e Pari Opportunità; l’Edilizia Scolastica e la programmazione della rete scolastica vanno ad Enrico Pittiglio (Pd) mentre Alessandro Mosticone (PD) ha la delega a Pianificazione territoriale provinciale e Servizi di Trasporto. Gaetano Ranaldi (PD) si occuperà di Affari Generali e Patrimonio. A Luigi Vacana (Provincia in Comune) sono stati assegnati Rapporti istituzionali e Attuazione del Programma, Bilancio e Servizi Culturali mentre a Luca Zaccari, in quota Lega, va il Coordinamento dei lavori d’aula. Al consigliere leghista Gianluca Quadrini è stato assegnato il Controllo di società partecipate, enti e consorzi.

Redazione Frosinone