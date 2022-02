Frosinone, ecco lo street market abbigliamento artigianato e prodotti tipici

Frosinone Alta street market, mostra mercato di artigianato, antiquariato, modernariato e prodotti tipici in parte di corso della Repubblica fino a largo Turriziani, sarà “di scena” nelle domeniche del 13 e 27 febbraio.

L’iniziativa, organizzata dalla associazione di promozione sociale Sinergy events & management con il supporto del Comune di Frosinone (assessorato al centro storico e al commercio, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Antonio Scaccia) si terrà in via sperimentale, per la durata di sei mesi, ogni seconda e quarta domenica del mese, con la chiusura del traffico nel tratto di strada interessato. Frosinone Alta street market ospiterà stand suddivisi per tipologia di prodotto: la sezione “home” comprenderà, ad esempio, antiquariato, home decor, articoli di design, decorazioni floreali, mentre quella dedicata all’arte vedrà protagonisti giovani performer, illustratori, live painter; quella dedicata alla moda comprenderà articoli vintage, handmade oltre che realizzati da designer emergenti o dell’Accademia; la sezione “cultura” includerà libri, vinili, stampe, fotografia.

Frosinone Alta Street Market non è un “semplice” mercatino: è una manifestazione che celebra la tradizione di un evento locale unita alle novità proposte dai giovani del territorio. Artisti, brand, attività, aziende agricole e intrattenimento sono gli ingredienti per la ricetta di questo evento che valorizzerà ulteriormente la parte alta della città, location già protagonista della manifestazione di grande successo e partecipazione “Le terrazze del belvedere”.

Redazione Frosinone