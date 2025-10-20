Frosinone, ecco l’inaugurazione della nuova piazza Salvo D’Acquisto

di · 20 Ottobre 2025

Il prossimo 28 ottobre alle 10 si terrà l’inaugurazione della nuova piazza Salvo D’Acquisto M.O.V.M.
La cittadinanza è invitata a partecipare. 

Redazione Digital 