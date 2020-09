La giunta comunale, nell’ultima seduta settimanale, ha approvato l’avvio della procedura di sponsorizzazione con soggetti privati per attività di sponsorizzazione delle tre rotatorie ricadenti nell’area di piazzale De Matthaeis.

L’amministrazione Ottaviani, infatti, dopo aver previsto la realizzazione definitiva delle rotatorie istituite in via sperimentale nell’area, intende procedere alla sponsorizzazione con soggetti privati in relazione alla manutenzione e cura delle stesse. Spetterà all’Ente la sistemazione in modalità permanente dell’intersezione, prevedendo anche la fornitura dell’allaccio idrico.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi di manutenzione (comprensiva di tagli, potature, cura del verde e sostituzione delle essenze floreali almeno tre volte l’anno), rimarranno a carico dell’Amministrazione comunale le attività relative all’approvvigionamento idrico per l’alimentazione degli impianti di irrigazione automatica.

Il settore governance sarà incaricato dell’avvio della procedura relativa alla scelta dello sponsor, mentre per le verifiche e i controlli sulle attività dello sponsor e per la certificazione della regolarità delle attività manutentive svolte, provvederà il settore pianificazione territoriale e ambiente. Sarà, quindi, predisposto uno schema di avviso pubblico per la ricerca di partner privati.

Redazione Frosinone