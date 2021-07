Il prossimo 7 luglio aprirà la nuova piscina in via Adige. I lavori di riqualificazione dell’ex Enal, a due passi da via Aldo Moro, sono conclusi e domani frusinati e non potranno tuffarsi nell’impianto natatorio del capoluogo.

Spogliatoi, docce e due vasche, una da 25 metri. Reception, angolo vendita articoli sportivi, chiosco bevande e campi da tennis in terra rossa. Prezzi a partire da 12 euro intera giornata.

Gratis i bambini fino a 4 anni e le persone con disabilità, gli under 13 e gli over 65 invece 8 euro. Le famiglie avranno uno sconto del 10% sul totale.

Redazione Frosinone