Frosinone, ecco la riqualificazione del Campo Coni

Più risparmio, più rispetto dell’ambiente: la scuola secondaria di I grado “Campo Coni” sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione energetica. Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni di Angelo Retrosi, è infatti risultato beneficiario di un finanziamento di 1.244.265 euro. L’ente è stato ammesso a contributo nell’ambito del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027, volto a migliorare la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica degli edifici pubblici di proprietà dei comuni.

“Investire nell’efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale e in questo caso della secondaria Campo Coni – ha affermato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – significa investire nel futuro dei nostri ragazzi e nella qualità della vita della nostra comunità. Questo progetto non solo ridurrà l’impatto ambientale e i costi energetici, ma offrirà anche un ambiente scolastico più moderno e confortevole per studenti, insegnanti, personale non docente e famiglie”.

“L’intervento di riqualificazione energetica prevede una serie di azioni mirate a migliorare le performance energetiche dell’edificio, ridurre i consumi e aumentare il comfort interno – ha aggiunto l’Assessore Retrosi – Tra le operazioni previste, la coibentazione del lastrico solare e delle superfici verticali, la sostituzione degli infissi per migliorare l’isolamento termico e acustico dell’edificio, il miglioramento del sistema di riscaldamento, con l’installazione di nuovi terminali e un sistema di pompa di calore per la palestra. Prevista l’installazione, inoltre, di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, riducendo così il fabbisogno energetico da fonti non rinnovabili e migliorando l’autosufficienza energetica dell’edificio. L’illuminazione sarà a LED, mentre il sistema di ventilazione garantirà un miglioramento della qualità dell’aria interna e del comfort termico. Valvole termostatiche Wi-Fi e sensori di umidità e CO2 nelle aule, integrati nel controllo del sistema di ventilazione, ottimizzeranno gli standard termici, garantendo una corretta gestione dell’energia. Un ringraziamento – ha concluso Retrosi – agli uffici per l’attività svolta, perché investire per le scuole, nelle scuole, significa investire per il sapere”.

Redazione Frosinone