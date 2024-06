Frosinone, ecco la nuova sede del Pubblico Registro Automobilistico

Nuova prestigiosa sede per gli uffici territoriali di Frosinone del P.R.A., Pubblico Registro Automobilistico. Al numero 131 della centralissima Via Aldo Moro con un dimezzamento dei costi dell’affitto per l’ente, una migliore visibilità rispetto alla precedente sede di via Ponte della Fontana e una più efficace accoglienza del pubblico con un adeguamento degli spazi, ora più adatti e consoni sia per i dipendenti sia per i fruitori finali del servizio, anche in relazione alla disponibilità di un comodo e adiacente parcheggio. Un salto di qualità voluto dal Segretario Generale del Pra, dr. Gerardo Capozza e messo in atto con sagacia e determinazione dalla Responsabile locale, dr.ssa Sandra Pagani che ha anche avviato un sinergico rapporto di collaborazione con gli stallholder del territorio. Una collaborazione finalizzata a mettere in atto nuovi progetti nel solco di una nuova mission di Aci e Pra che considerano il mondo dell’auto come un trampolino di lancio per la promozione e la valorizzazione del territorio, al fine di dare risalto alle eccellenze culturali, turistiche ed enogastronomiche della provincia di Frosinone. Se ne è parlato nel corso dell’inaugurazione della nuova sede del P.R.A. che è stata altresì l’occasione da parte dell’Automobile Club per una mostra espositiva di alcune auto storiche e auto da corsa e per la riproposizione del centro di guida sicura. Erano presenti il Prefetto Ernesto Liguori, il Questore Domenico Condello, il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, il comandante provinciale dei Carabinieri Colonnello Gabriele Mattioli, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Maggiore Precentino Corona, la direttrice dell’Accademia di Belle Arti, Loredana Rea. “Questo nuovo ufficio è un segnale di attenzione per la città e la provincia di Frosinone – ha dichiarato il dr. Gerardo Capozza, segretario generale del P.R.A. – perché bisogna essere sempre al passo con i tempi e la nostra attenzione è stata quella di avere un particolare riguardo verso i cittadini e i nostri utenti, oltre che nei confronti dei nostri dipendenti”. “E’ importante importante che il P.R.A. abbia una sede nuova ed accogliente – ha detto l’avv. Maurizio Federico, presidente dell’Automobile Club di Frosinone – perché si tratta di un ufficio con una valenza provinciale. Ed è importante non solo per il P.R.A. e per l’Aci ma per l’immagine della città e dell’intera provincia”. “Questo nuovo ufficio – ha sottolineato la dr.ssa SandraPagani, responsabile locale del P.R.A – non è un punto di arrivo ma un punto di partenza per fornire servizi sempre migliori agli utenti, oltre che una migliore condizione di lavoro ai dipendenti. Un punto di partenza anche per avviare un’attività di collaborazione con le realtà del territorio al fine di promuovere le eccellenze della Ciociaria”.

Redazione Frosinone