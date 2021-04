Frosinone, ecco la nuova scuola del capoluogo edificio del terzo millennio.

Una scuola innovativa, all’avanguardia, che sarà edificata secondo elevati standard di sicurezza strutturale, costruzione ecologica, performance energetica, innovazione tecnologica e rispetto per l’ambiente.

È un traguardo storico quello raggiunto dalla Provincia di Frosinone nel settore dell’edilizia scolastica: per la prima volta, infatti, l’ente di Piazza Gramsci ha fatto ricorso al ‘Concorso di Progettazione’, una procedura articolata in un’unica fase, aperta e in forma anonima.

La determina è stata pubblicata lo scorso 4 gennaio 2021 sull’Albo pretorio dell’Ente: oggi sono state aperte le buste ed è stato decretato il vincitore. Si tratta della Lenzi Consultant Srl, uno studio leader nel settore dell’ingegneria integrata e delle progettazioni architettoniche, che ha firmato anche importanti progetti ospedalieri come il Santo Spirito e il Sant’eugenio.

La soluzione ipotizzata prevede di utilizzare i terreni limitrofi e compresi tra l’attuale sede del Provveditorato agli Studi e quella del Conservatorio di Musica ‘Licinio Refice’ di Frosinone ed è intenzione dell’Amministrazione Provinciale realizzare, all’interno di tale spazio, un collegamento viario tra Viale Olimpia e Via Michelangelo unitamente alla necessaria dotazione di zone da destinare alla fruizione pubblica, quali aree per il verde e parcheggi.

La nuova scuola di Frosinone, per la quale sono stati assegnati 9 milioni e mezzo di euro da parte del Miur, rientra tra i progetti finanziati con i 12 milioni di euro dell’annualità 2021 del decreto Bianchi da un miliardo e 125 milioni di euro assegnati alle Province.

