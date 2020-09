L’amministrazione Ottaviani, nonostante le criticità per le lavorazioni e le forniture, connesse all’attuale fase dell’emergenza sanitaria, ha realizzato, nei mesi estivi e sta tuttora realizzando una serie di interventi, ordinari e straordinari, a carico delle opere e delle infrastrutture presenti in città, mediante l’assessorato ai lavori pubblici coordinato da Fabio Tagliaferri. Il vasto complesso che comprende la piscina ex Enal è attualmente oggetto delle operazioni di riqualificazione al termine delle quali la cittadinanza potrà usufruire di due impianti natatori completi di spogliatoio e aree destinate alla socializzazione e al verde. Nel complesso saranno presenti, inoltre, bar, uffici e campi da tennis. Il progetto, portato avanti dall’amministrazione Ottaviani, è stato protagonista, negli anni, di un complicato procedimento amministrativo: nei prossimi mesi è prevista, dunque, la riapertura di un punto di riferimento storico per i giovani, le famiglie e gli anziani, di tutto il capoluogo.

Redazione Frosinone