Dagli anni Settanta nel centro storico di Frosinone. La signora Giovanna vende frutta e verdura nella parte alta del capoluogo. ‘Giovannina’ è conosciuta da molti in tutta la provincia per la sua gentilezza, per la qualità dei suoi prodotti e per il suo minestrone considerato leggendario. Ingredienti a chilometro zero che valorizzano la Ciociaria.

Redazione Frosinone