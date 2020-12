Con un investimento di 10,8 milioni di euro iniziano le operazioni di bonifica della discarica ‘Le Lame’ di Frosinone – ha affermato il presidente del consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. Un intervento molto atteso dalla cittadinanza, per il ripristino ambientale di uno dei simboli drammaticamente negativi della Valle del Sacco. Una stagione che ci mettiamo alle spalle, una vittoria della Regione Lazio e di tutti coloro che in questo tempo si sono battuti per ottenere risultati importantie risolutivi. Sono state individuate quattro fasi per la bonifica della discarica: si inizierà con indagini integrative preliminari sulla qualità ambientale della falda e la verifica del corretto funzionamento della barriera idraulica presente e in seguito sarà redatto il documento “Aggiornamento Piano di Caratterizzazione”. Successivamente si procederà con la rimozione dei rifiuti e le seguenti operazioni di bonifica con la caratterizzazione del sito. Un grazie al Presidente Zingaretti e all’assessore Valeriani per un lavoro che abbiamo impostato insieme nel corso di questi anni e che finalmente sarà operativo già nelle prossime settimane”.

Redazione Digital