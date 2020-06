di Gianmarco Fratangeli

Nello scenario mondiale si discute continuamente della situazione in Siria. Una Siria colpita da quell’estremismo islamico e fanatico che da anni porta avanti una guerra sanguinosa contro il Governo Siriano, colpendo in modo particolare musulmani e cristiani. Uccidono donne, distruggono le Chiese, utilizzano bambini come scudo umano contro l’esercito siriano. Mentre in questa guerra l’UE è assente nel prendere decisioni chiare e concrete a sostegno del Governo Siriano, in Provincia di Frosinone, ormai da anni, arriva un continuo sostegno al popolo siriano.

La provincia di Frosinone si è sempre distinta fin dal protocollo di amicizia firmato tra la città di Ferentino e Aleppo per una meditazione di pace. Non sono mancate le iniziative sul territorio soprattutto grazie alle associazioni “SiriaPax” e “No War”, rappresentate rispettivamente da Biagio Cacciola e da Oreste Della Posta che nel Febbraio 2020 hanno organizzato un incontro nel Palazzo Iacobucci tra le istituzioni provinciali e il dottor Ali Ramadan, vicedirettore del centro religioso siriano.

Questa volta in Provincia di Frosinone si parla di Siria attraverso il Sapone di Aleppo prodotto dalle Suore del Monastero Trappista di Azer. Dal marzo 2005 un piccolo gruppo di sorelle, provenienti dal Monastero di Valserena, si è stabilito ad Aleppo, in Siria, per inserirsi nel paese e dare inizio ad una nuova Comunità monastica che ha come obiettivo quello di sostenere la presenza dei Cristiani arabi in Medio Oriente, aiutarli a rimanere nelle loro terre e nelle loro ricche tradizioni, promuovendo allo stesso tempo uno spirito ecumenico, nell’appartenenza all’unica Chiesa universale.

Quello di Aleppo è considerato tra i saponi più pregiati al mondo, unisce il pregio dell’Olio di Oliva alle qualità dell’Olio di Alloro mediante il processo di saponificazione, secondo una ricetta plurimillenaria che è abbondantemente testata dall’uso. Per questo è importante sostenere il Monastero Trappista di Azer e la loro missione attraverso un piccolo gesto soprattutto in un momento difficile come questo e in una Siria che resiste agli attacchi infami dell’islam fanatico e dell’arroganza americana, per il bene di tutto il mondo Occidentale.

Il Sapone Aleppo può essere acquistato sul sito https://www.prodottivalserena.com/prodotto/sapone-delle-monache-di-azer/. Dimostriamo ancora una volta il grande cuore della Ciociaria perché alla fine Frosinone è una Provincia Siriana.