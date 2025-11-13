Frosinone, ecco il polo per lo sviluppo delle aree rurali e dell’agricoltura

di Riccardo Mastrangeli*

Un saluto cordiale e riconoscente all’assessore regionale Giancarlo Righini, al consigliere regionale Daniele Maura, al magnifico rettore Marco Dell’Isola, e a tutti i rappresentanti delle istituzioni, delle università, del mondo produttivo e delle associazioni agricole presenti. Voglio fare un po’ di storia. Lo sviluppo delle collaborazioni e dei percorsi universitari fa parte del mio programma presentato alle elezioni comunali e subito avviai un’interlocuzione diretta con l’Università di Cassino per realizzarli. Dopo il corso in Ingegneria gestionale inaugurato della scorsa amministrazione, aprimmo insieme il nuovo corso in “finance and banking”, ma non ci accontentammo ed iniziammo a scrutare l’orizzonte individuando nell’agricoltura e nello sviluppo rurale il filone giusto per Frosinone. Nella nostra Città abbiamo un ottimo Istituto Agrario e questo comparto contribuisce in maniera sostanziale e fondamentale al PIL della nostra Provincia. Oggi realizziamo tutti insieme questo progetto e per questo quella odierna è una giornata importante per il nostro territorio e per la nostra Città. La firma della Convenzione per la nascita del Polo per lo Sviluppo delle Aree Rurali e dell’Agricoltura rappresenta un atto concreto di collaborazione istituzionale e di visione strategica. Un passo che guarda al futuro, fondato sulla valorizzazione di ciò che siamo e sulla volontà comune di costruire un sistema integrato tra ricerca, innovazione, formazione e territorio. Frosinone partecipa con convinzione a questo progetto, mettendo a disposizione la parte urbanistica e offrendo tutto il proprio supporto tecnico e amministrativo per far sì che il Polo diventi non solo un centro di ricerca, ma un vero e proprio motore di sviluppo territoriale. Siamo convinti che la modernizzazione del comparto agricolo non possa prescindere da una solida infrastruttura territoriale, efficiente, accessibile e sostenibile. Ed è proprio su questa base che la nostra Amministrazione intende collaborare con la Regione e con l’Università, creando le condizioni ideali per attrarre investimenti, favorire l’occupazione giovanile e promuovere la competitività delle nostre imprese agricole e agroalimentari. Il settore primario, nella provincia di Frosinone e nel Lazio meridionale, è oggi una risorsa straordinaria: non solo per la produzione, ma anche per la tutela del paesaggio, per la qualità dei nostri prodotti, per la salvaguardia della biodiversità e delle nostre tradizioni. Con il Polo rurale e agricolo vogliamo trasformare questa vocazione in innovazione, integrando la tecnologia, la digitalizzazione, l’agricoltura di precisione, la formazione accademica e la ricerca applicata. È un modello di sviluppo che non lascia indietro nessuno: che unisce il mondo accademico e quello produttivo, che dà strumenti concreti ai giovani agricoltori, che promuove una crescita sostenibile e intelligente. Una visione perfettamente coerente con il piano di rigenerazione urbana e territoriale che stiamo realizzando a Frosinone, attraverso interventi mirati a rendere la città sempre più moderna, accessibile, efficiente dal punto di vista energetico e capace di generare nuove opportunità. Ringrazio la Regione Lazio ed in particolare l’Assessore Giancarlo Righini che con la sua intelligenza, visione e concretezza ha creduto in questo progetto, il consigliere Daniele Maura che oggi conferma il costante impegno a favore del territorio, e il Rettore Marco Dell’Isola per la capacità di tradurre la ricerca universitaria in valore reale per la comunità. Il Comune di Frosinone continuerà a fare la sua parte, convinto che solo lavorando insieme – istituzioni, università, imprese e cittadini – potremo costruire un modello di sviluppo rurale che coniughi identità ed innovazione, radici e futuro.

*Sindaco della Città di Frosinone