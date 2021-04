L’assessorato al centro storico coordinato da Rossella Testa ha promosso il docufilm “Frosinone Alta/Together”, in collaborazione con la Pro Loco di Frosinone.

Dopo l’apprezzato e seguitissimo progetto “Frosinone tra Realtà Virtuale e Reali Virtù”, con la trasmissione di visite guidate virtuali e di letture di antichi brani sulla storia della città di Frosinone, mediante dirette su canali social e istituzionali, sarà realizzato quindi un video dal carattere divulgativo, sempre nell’ambito del programma del Piano di Gestione ideato dall’assessorato al centro storico.

Il Docufilm “Frosinone Alta / Together” parte raccontando lo sviluppo che, in questi anni, ha avuto la parte più antica della città grazie agli investimenti portati avanti dalla Amministrazione Ottaviani, come l’acquisto di Palazzo Munari, ex sede della Banca D’Italia, dei teatri Nestor e Vittoria, la realizzazione della “Terrazza del Belvedere”, o con l’individuazione della tanto attesa sede definitiva dell’Accademia delle Belle arti nel prestigioso palazzo Tiravanti.

“Gli interventi realizzati in questi anni dall’amministrazione Ottaviani – ha dichiarato Rossella Testa – hanno trasformato radicalmente il volto del centro storico, tornato ad essere fulcro di aggregazione culturale, sociale ed economica, incentivando soprattutto giovani ad aprire nuove attività commerciali. La capacità di attrarre energie e risorse economiche dimostra come il lavoro profuso per valorizzare la parte alta della città stia funzionando, anche in un periodo storico, come quello presente, contrassegnato dalle difficoltà generate dal perdurare della pandemia. In un’Italia che soffre per gli effetti della pandemia soprattutto dal punto di vista economico, Frosinone Alta registra un positivo fermento, un attivismo imprenditoriale che ha portato all’apertura di 13 nuove attività, a dimostrazione che il lavoro fatto ha convinto gli operatori economici a scommettere in questa zona della città”.

Il docufilm sarà disponibile a partire dal mese di maggio sui profili social della Pro Loco di Frosinone e sul canale YouTube istituzionale del Comune di Frosinone.

Il format si inserisce nell’ambito del Piano di Gestione: tra gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione Ottaviani, infatti, appaiono la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, con l’istituzionalizzazione di alcune ricorrenze importanti per la storia della nostra città, e l’implementazione degli interventi di marketing, sia per la promozione del territorio a fini turistici, sia rivolti allo sviluppo di attività economiche ed imprenditoriali.

Redazione Frosinone