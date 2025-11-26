Frosinone, ecco i nuovi piloni con terrazze b&b albergo e ristoranti

Il prossimo 30 novembre alle 11, in via De Gasperi, si terrà la presentazione pubblica de “I Piloni” dopo l’importante intervento di recupero e valorizzazione. La cittadinanza è invitata a partecipare. 

Redazione Digital 