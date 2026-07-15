Frosinone, ecco “Donnacce” con Bellucci Montagna e Begala

Frosinone, ecco “Donnacce” con Bellucci Montagna e Bengala. Il prossimo 18 luglio alle 21,30 in piazza Vittorio Veneto si terrà la rappresentazione di Gianni Clementi con Patrizia Bellucci, Gionathan Montagna e Barbara Begala. Regia e musica Fabio Lombardi, disegno luci Francesco Barbera, arredi di scena B House. Eventro patrocinato da Associazione teatrale fra i comuni del Lazio. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Redazione Digital