Frosinone e Latina nella zona economica speciale, si mobilita la Regione Lazio

«Desidero esprimere il mio pieno sostegno alla iniziativa del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, riguardante la richiesta di estendere la Zona Economica Speciale (ZES) anche alle province di Frosinone e Latina – ha affermato l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli – Un passo significativo verso il progresso economico e la creazione di opportunità cruciali per la nostra regione. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), guidato dal Ministro Raffaele Fitto, offre un’occasione unica per affrontare le sfide economiche e sociali del territorio. La revisione in corso di questo piano costituisce una pietra miliare nella nostra lotta per il rafforzamento della resilienza economica e sociale della Regione Lazio. È fondamentale notare infatti che, in un contesto di profonde trasformazioni nelle politiche di ripresa economica e di sviluppo territoriale, la richiesta di estendere la ZES a Frosinone e Latina è improntata all’obiettivo di garantire un trattamento equo per tutte le regioni. L’istituzione di una ZES in queste province potrebbe rappresentare un’opportunità di crescita economica, occupazionale e produttiva, come si evince dal rilevante impatto positivo, tuttora plasticamente rappresentato dalle realtà infrastrutturali esistenti, che hanno avuto misure similari come la Cassa del Mezzogiorno. Il Presidente Rocca ha sottolineato giustamente che un vantaggio fiscale e semplificazioni amministrative potrebbero creare uno squilibrio nell’attrazione di investimenti, penalizzando regioni già in difficoltà economica. Pertanto, appoggio il suo appello al Governo per garantire un trattamento equo alle regioni circostanti. È necessario intervenire in questo senso per consentire alle imprese presenti nel territorio delle province di Latina e Frosinone di avere concrete misure incentivanti la loro crescita ed affermazioni, ad oggi previste a soli pochi chilometri di distanza. Ringrazio In particolare l’on. Claudio Durigon e l’on. Nicola Ottaviani che, da sempre consapevoli della rilevanza della questione, sono da subito intervenuti con decisione su questa tematica facendone una precisa battaglia politica. Ringrazio il presidente Rocca per aver anche lui sposato questa linea, fondamentale per la crescita economica e produttiva della nostra Regione”.

Redazione Digital