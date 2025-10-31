Frosinone e Latina fuori dalla zona economica speciale, le province scrivono a Meloni e Rocca

Le province di Frosinone e Latina hanno indirizzato una lettera congiunta alla presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e per conoscenza, al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per richiamare l’attenzione del Governo sull’esclusione del basso Lazio dalla nuova Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno. Nel documento – firmato dai Presidenti Luca Di Stefano e Gerardo Stefanelli – si sottolinea che la ZES unica, attiva dal 1° gennaio 2024, comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, ma non include le province di Frosinone e Latina, pur essendo contigue alle regioni meridionali.

La lettera evidenzia che l’estromissione delle due province crea un grave squilibrio competitivo: le imprese beneficeranno di agevolazioni fiscali e amministrative previste dalla ZES unica, mentre i distretti industriali del Lazio meridionale resterebbero senza strumenti analoghi. A questa preoccupazione si aggiunge il fatto che, nel corso della discussione in Commissione Bilancio del Senato, gli emendamenti per estendere i benefici della ZES a Frosinone e Latina sono stati ritirati o bocciati; ciò potrebbe tradursi in una perdita di oltre 2,5 miliardi di euro l’anno in crediti d’imposta e agevolazioni.

Nella lettera, i presidenti Di Stefano e Stefanelli chiedono al Governo di avviare con urgenza un percorso legislativo che consenta:

• l’inserimento delle province di Frosinone e Latina nel perimetro della ZES unica del Mezzogiorno, in modo da garantire condizioni competitive analoghe a quelle previste per le altre regioni coinvolte;

• oppure, in subordine, l’adozione di misure compensative: estensione dei benefici fiscali e amministrativi alle zone contigue, incremento degli aiuti di Stato e implementazione di una ZLS rafforzata.

“Siamo convinti che un’azione tempestiva del Governo, in sinergia con la Regione Lazio, – Hanno concluso nella loro missiva Di Stefano e Stefanelli – possa trasformare questa criticità in un’opportunità di sviluppo. La Provincia di Frosinone e la Provincia di Latina restano a disposizione per collaborare, eventualmente, anche all’attivazione di un tavolo tecnico che metta a sistema le esigenze delle imprese e della comunità locale”.

Redazione Digital