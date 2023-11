Frosinone è con Giulia, fiaccolata contro la violenza sulle donne

“Questa sera alle 21 scenderemo in strada in contemporanea a molte altre città per dire basta ai femminicidi e alla violenza di genere. Il patriarcato ci ammazza ogni giorno, non è possibile che ogni tre giorni ci sia un femminicidio e le istituzioni che fanno? Stanno a guardare complici di perpetrare una cultura del possesso. L’Italia è uno dei pochi paesi in Europa in cui l’educazione sessuale ed affettiva non è obbligatoria nelle scuole vogliamo che educhiate i vostri figli perché siamo stufe di doverci proteggere! Noi non vogliamo avere paura, per questo ci riprendiamo le strade perché non siamo sole, siamo marea che si diffonde se non per amore, per rabbia! Non una di meno! Passeggiata con partenza dal campo sportivo di Frosinone. Ci vediamo alle 21 fuori al Matusa. Porta con te un drappo, nastro rosso e indossalo sul tuo braccio sinistro. Arriveremo a De Mattheis e ci fermeremo il tempo di ricordare Giulia e poi in silenzio andremo via! Giulia sono io. Giulia è tua figlia. Giulia è tua madre. Giulia è tua sorella. Giulia è tua amica. Giulia siamo noi! E noi siamo marea! Se domani tocca a me”. Lo comunica l’associazione Fammi Rinascere- Centro Antiviolenza sulle Donne.

Redazione Digital