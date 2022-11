Frosinone, due pazienti dell’ospedale Spaziani si operano e riacquistano la vista

“Voglio rivolgere le mie più sentite congratulazioni all’equipe del dott. Luigi Baglioni, Direttore della UOSD Oculistica-Chirurgia Vitreo Retinica della Asl di Frosinone, per l’intervento effettuato presso lo Spaziani di Frosinone, con una tecnica di assoluta innovazione, che ha permesso a due pazienti di riacquistare la vista nonostante una gravissima patologia. L’ospedale Spaziani di Frosinone, ancora una volta, dimostra la sua assoluta competitività grazie alle sue eccellenze mediche, al personale sanitario e agli investimenti che come Regione Lazio abbiamo portato avanti in questi anni – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – I disastri lasciati dalla destra in questo territorio, in particolare sulla sanità, sono un lontano ricordo. La Asl di Frosinone, in questi anni, ha dimostrato di essere competitiva: il riconoscimento nazionale per la gestione della pandemia sta lì a dimostrarlo. Certo, siamo consapevoli che nonostante il grande lavoro ci sono ancora criticità da aggredire: stiamo predisponendo nuovi investimenti su liste di attesa è pronto soccorso e a breve sarà assunto nuovo personale e saranno stabilizzati i precari che hanno svolto un’opera straordinaria specie nella lotta al Covid. Voglio offrire servizi sempre più efficienti: questi riconoscimenti, come l’intervento di alta innovazione, fanno comprendere realmente come il dea di secondo livello sia sempre più alla portata per il nostro capoluogo”.

Redazione Frosinone