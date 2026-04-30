Frosinone, droga alla stazione fermato noto malvivente

La Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un uomo di 40 anni residente in un paese limitrofo al capoluogo. In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, nel corso di mirati servizi di osservazione volti al contrasto all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, identificavano una donna alla quale, all’uscita di un supermercato, veniva dato un pacchetto poi risultato essere sostanza stupefacente del tipo “hashish” per un peso complessivo di circa 1,2 grammi. Il soggetto che aveva ceduto la sostanza stupefacente veniva dunque raggiunto dagli agenti e denunciato all’autorità giudiziaria per spaccio di sostanza stupefacente, mentre la donna, a cui è stato sequestrato lo stupefacente, è stata segnalata alla locale Prefettura per l’inosservanza della normativa sugli stupefacenti.

Redazione Digital