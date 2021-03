Frosinone, donne rom chiedono soldi al semaforo fermate e sanzionate.

Durante il pattugliamento agenti della volante hanno fermato e identificato due donne di etnia rom che chiedevano con insistenza denaro ai conducenti delle autovetture ferme al semaforo rosso. Da accertamenti effettuati, una delle due aveva a suo carico la misura del foglio di via obbligatorio dal Comune di Frosinone ed è stata denunciata in quanto inottemperante, mentre all’altra donna è stato notificato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Frosinone.

Redazione Frosinone