E’ accaduto a Frosinone. Trovando occupato il posto riservato ai diversamente abili ha lasciato la sua vettura sulle strisce blu. Sul cruscotto era esposto in maniera visibile il contrassegno dedicato ai disabili, valido non solo in Italia ma in tutta Europa.

“In via Adige, parallela di via Aldo Moro, il posto riservato ai disabili era occupato – ha affermato la donna coinvolta in questa triste vicenda – Ho deciso di lasciare la macchina nel posto più vicino a quello per disabili, sebbene a terra fossero tracciate le strisce blu. Non ho raggiunto il parcometro per ovvie ragioni. Tornando ho trovato la multa. Ho fatto presente l’accaduto alla società che vigila sulle strisce blu nel capoluogo, mi è stato risposto che la multa è da pagare e ho pagato. Ritengo però vergognosa questa modalità, a volte sarebbe sufficiente un minimo di buon senso”.

Sicuramente la giurisprudenza non va in aiuto ai diversamente abili infatti non è previsto in alcuna norma che per l’autovettura al servizio del detentore dello speciale contrassegno invalidi, la quale sia stata parcheggiata in uno stallo a pagamento a causa dell’indisponibilità di uno di quelli riservati gratuitamente alle persone disabili, la sosta sia gratuita. Allo stesso tempo però resta la possibilità, per i Comuni, di stabilire norme diverse e consentire la sosta gratuita ai fruitori del contrassegno invalidi.

Nel 2021 il Comune di Frosinone non ha ancora provveduto? Sarebbe opportuno intervenire immediatamente.

Redazione Frosinone