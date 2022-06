Frosinone del fare, Mastrangeli chiude la campagna elettorale nella piazza della Stazione

“Noi siamo la Frosinone del Fare e la Frosinone del cuore. Rappresentiamo la città che ama la concretezza, che ama rimboccarsi le maniche e realizzare importanti progetti a beneficio della collettività, e lo fa mettendoci il cuore, cioè passione, impegno, dedizione – ha affermato il candidato a sindaco per la città di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – Del resto, è grazie a questi ingredienti che, dieci anni fa, è iniziato quel rinascimento culturale e sociale che, oggi, vogliamo proseguire, con il contributo di tutti”.

“La nostra campagna elettorale ha visto l’entusiasmo e la partecipazione dei cittadini che ci hanno chiesto di continuare a essere al loro fianco nel percorso di sviluppo e crescita già tracciato, per centrare obiettivi ambiziosi, ma sempre alla portata, di quel valore aggiunto che noi individuiamo nella ‘ciociarità’ – ha aggiunto Mastrangeli – Chiuderemo questa appassionante campagna elettorale, condotta per la gente e tra la gente, venerdì 10 giugno alle 20.30, nella piazza della Stazione. Per tutta la durata dell’evento sarà presente un interprete della Lingua dei segni per i non udenti”.

Redazione Frosinone