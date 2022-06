Frosinone, De Angelis soddisfatto “Tutti sanno che Marzi sarà il nuovo sindaco”

“Un risultato straordinario – ha affermato Francesco De Angelis – Hanno strombazzato la vittoria al primo turno e non ci sono riusciti. Hanno già perso. Noi, con il ballottaggio, abbiamo centrato il nostro obiettivo. Ora si riparte da zero e si apre una nuova partita: vinceranno la forza, il prestigio e la personalità di Memmo Marzi. Così come è sempre successo al secondo turno nelle precedenti occasioni in cui è stato candidato. La destra temeva il ballottaggio perché a Frosinone tutti sanno che al secondo turno vince Memmo. Vittoria straordinaria anche nei piccoli comuni, dove si affermano i candidati del Partito democratico e dalle coalizioni da noi sostenute. Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro ai sindaci eletti, Pancrazia Di Benedetto a Campoli Appennino, a Angelo Mattoccia di Pofi, Oreste De Bellis di Castelnuovo Parano, Gioacchino Ferdinandi di Piedimonte San Germano e Paolo Fallone di San Giovanni Incarico”.

Redazione Frosinone