Frosinone, De Angelis e Marzi distribuiscono volantini al mercato comunale

“Questa mattina, insieme al candidato sindaco di Frosinone, Domenico Marzi, volantinaggio al mercato del giovedì – ha affermato Francesco De Angelis, presidente Consorzio sviluppo Lazio – Un consenso davvero straordinario. Continuano a crescere l’entusiasmo e la fiducia. Gli accordicchi strampalati della vecchia politica non contano nulla, domenica decide il popolo e come è già successo altre due volte nei ballottaggi del capoluogo, quando sceglie e decide il popolo, vince Marzi. Vince Memmo, per una nuova rinascita della città di Frosinone”.

Redazione Frosinone