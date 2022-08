Frosinone, De Angelis candidato alla Camera come capolista ecco la scelta del PD

A seguito della riunione della segreteria provinciale del Partito democratico di Frosinone, all’esito di un lavoro di sintesi territoriale con l’obiettivo di costruire una soluzione politica a vantaggio dell’intero territorio, e dopo l’incontro con il segretario regionale, Bruno Astorre, la Federazione provinciale ha presentato a Roma la proposta del Presidente Francesco De Angelis quale capolista per il Collegio plurinominale di Frosinone e Latina per la Camera dei Deputati – ha affermato Luca Fantini, segretario PD Frosinone – L’ampio lavoro di consultazione che abbiamo portato avanti è stato orientato per la presentazione di liste autorevoli e, contestualmente, per garantire la rappresentanza territoriale. Il collegio che comprende le Province di Frosinone e Latina, infatti, raccoglie una popolazione di oltre un milione di abitanti ed è necessaria la presenza di chi conosca i problemi del basso Lazio. Per questi motivi, con i Consiglieri Regionali eletti nella provincia di Frosinone e il Presidente della Provincia di Frosinone abbiamo avanzato la proposta della candidatura di Francesco De Angelis che, in virtù della sua esperienza politico e amministrativa, sarà in grado rappresentare, con grande autorevolezza, questo complesso territorio. Desidero ringraziare quanti hanno lavorato per questa soluzione e il segretario provinciale di Latina, Omar Sarubbo, per il confronto costruttivo di questi giorni e per le parole di apprezzamento verso la figura di De Angelis, una candidatura autorevole a garanzia della rappresentanza dell’intero basso Lazio”.

Redazione Frosinone