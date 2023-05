Frosinone, danza e musica ecco la Casa della cultura ingresso gratuito

“Tradizione in movimento” e “Facciamo la nostra parte”: questi i titoli dei due progetti che saranno presentati il prossimo 23 maggio alle 16 negli spazi della casa della cultura di Frosinone in un evento organizzato dal Comune di Frosinone mediante l’assessorato ai servizi sociali di Fabio Tagliaferri, con le Aps “Corso Lazio”, “Fiordaliso”, “Karol Wojtyła”, “I girasoli”, “Messia” e “Adige” e la cooperativa Osa. “Tradizione in movimento” porterà in scena danze popolari, Scottish, saltarello, tammurriata e montemaranese. Con la partecipazione dei Trillanti – tradizione 2.0 e gli allievi dei laboratori coreutici-musicali, in collaborazione con Mattia dell’Uomo. Questi i nomi dei partecipanti: Rita Ceccarelli, Milena Cellitti, Enza Di Buccio, Daniela Fiori, Gabriella Marzorati, Tommasina Protano, Lucia Vona, Rosalba Messia, Tiziana Panetta. Saranno proiettati i video “La baracca dei buffoni” e “Omaggio a Ionesco”, con Sebastiano Nobili, Luigi Minotti, Antonio Turriziani, Francesco Cervoni, Maria Pompea Bracaglia, Maria Fortini, Katy Vona, Gianna Minotti e Anna Pintore. “Facciamo la nostra parte”, con la collaborazione di Guglielmo Bartoli, vedrà la messa in scena della commedia “Medico per forza” di Molière, con Domenico Staccone, Luisa Fiorini, Sebastiano Nobili, Luigi Minotti, Francesco Cervoni, Valentina Stirpe, Katy Vona, Antonio Turriziani; cantante Maria Teresa Pagliarosi, accompagnamento e coro Maria Pompea Bracaglia e Maria Fortini. Ingresso gratuito.

“Danza, teatro, musica – ha affermato il sindaco Mastrangeli – l’arte in ogni forma, come quella che sarà protagonista dell’evento organizzato dai servizi sociali comunali negli spazi della Casa della cultura, costituisce uno strumento fondamentale, ad ogni età, per incrementare la qualità della vita attraverso la socializzazione e la partecipazione, oltre che di arricchimento emotivo ed umano”.

Redazione Frosinone