Il nuovo presidente della commissione garanzia PD Federazione Frosinone è Danilo Campanari. L’ex sindaco di Veroli chiamato a presiedere l’organo che ha il compito dirimere controversie all’interno del partito. Esperienza da vendere Campanari ma soprattutto credibilità e affidabilità.

“Evidente che in una comunità numerosa e aperta al dialogo come la nostra possano sorgere conflitti – ha affermato Campanari – La commissione di garanzia andrà a esaminare eventuali criticità e a risolvere problemi di carattere generale. Ringrazio il segretario Fantini che ha sostenuto la mia candidatura e che ha voluto collocarmi nell’organigramma del PD provinciale. Sono certo che il partito con la nuova segreteria e con i risultati delle scorse elezioni amministrative continuerà a crescere a Frosinone e in Italia”.

Redazione Digital