Frosinone, da Matera il nuovo commissario dell’Asl “Persona capace”

“Un incarico impegnativo ma che la dottoressa Pulvirenti saprà ricoprire egregiamente garantendo ai nostri cittadini assistenza e cure adeguate – ha affermato Gianluca Quadrini, presidente del consiglio provinciale di Frosnone – La sua esperienza di direttrice generale dell’azienda sanitaria di Matera è senza dubbio un tassello in più per riporre in lei la massima fiducia. Negli anni ha dimostrato di essere una persona capace, oggi in linea con le esigenze di una sanità garantista della centralità del cittadino. A lei i miei migliori auguri di un grande lavoro. Colgo l’occasione per ringraziare il dott. Angelo Aliqò per aver guidato con professionalità la Asl di Frosinone e mi congratulo con lui per il nuovo incarico alla direzione dell’Irccs Lazzaro Spallanzani di Roma affidato dal Presidente Rocca”.

Redazione Digital