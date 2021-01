“Congratulazioni all’amico presidente Fabrizio Cristofari, per la sua conferma alla guida dell’Ordine provinciale dei medici di Frosinone – ha affermato il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo – Una figura di comprovate esperienza e professionalità, emerse anche in un periodo complesso e delicato come quello dell’emergenza Covid”.

