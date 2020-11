È stata inaugurata oggi, alla presenza della Direttrice generale della Asl di Frosinone Pierpaola D’Alessandro e del Presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini, la tecnostruttura di 300 mq che può ospitare fino a 18 pazienti presso l’Ospedale Spaziani di Frosinone. Si tratta di un reparto pre triage, allestito in tempo record a margine della riorganizzazione sanitaria provinciale eseguita dalla neo Dg D’Alessandro, di altissima tecnologia con servizio pasto e ossigeno immediatamente a disposizione oltre a divellettrocardiogramma, defibrillatore, laringoscopia ed aspiratore chirurgico di ultima generazione. Servirà ad assicurare l’immediato accesso dei pazienti da ambulanza per una corretta valutazione dei casi Covid e successiva collocazione clinica grazie a personale altamente qualificato. Sarà, su esplicita volontà della Direttrice generale, istituita figura la dell’infermiera flussista per gestire il percorso del paziente e dare supporto in un’ottica di “umanizzazione” dell’emergenza. Grazie all’Accademia delle Belle Arti di Frosinone, infine, si procederà ad una particolare decorazione di ogni postazione.

“In soli sette giorni – ha affermato la consigliera regionale Sara Battisti – un reparto pre triage allestito grazie alla tenacia del nuovo DG Pierpaola D’Alessandro, di tutto l’apparato amministrativo e sanitario della ASL e dello Spaziani di Frosinone. Si dimostra che la collaborazione tra Istituzioni e azienda sanitaria e una dirigenza solida possono cambiare rapidamente l’offerta dei servizi sanitari nella Provincia di Frosinone, a favore di tutti i cittadini in questo momento difficile a causa del Covid 19. Agli operatori sanitari tutti il mio sentito ringraziamento”.

“Abbiamo avviato – ha aggiunto il Presidente Buschini – un nuovo corso per la sanità della nostra Provincia. Stiamo programmando interventi in ogni struttura del territorio per una offerta sanitaria che metta al centro il cittadino. Queste immagini del capoluogo sono straordinarie: efficienza, rapidità di esecuzione, tecnologia e percorsi di umanizzazione per supportare i pazienti nei momenti più delicati. Avevamo prossimo una svolta dopo l’uscita del commissariamento e stiamo rispondendo con i fatti. Grazie alla direttrice D’Alessandro e a tutti coloro che si sono impegnati per questi grandi risultati”.