”Oggi sono in piazza per portare la mia solidarietà ai commercianti e per ascoltare le loro esigenze – ha affermato Fernando Incitti – seppur in un settore diverso, sono anch’io un piccolo imprenditore del Capoluogo e comprendo la difficile situazione. L’amministrazione non viene aiutata dai DPCM del Governo nel gestire questo drammatico periodo, ma mi farò comunque carico di trasmettere ai nostri amministratori di Fdi presenti in consiglio comunale le necessità e i problemi degli ambulanti. Il mercato rappresenta un patrimonio storico della città, e non può essere sempre considerato l’ultima ruota del carro. Da sempre sono stato in prima linea nella difesa di chi lavora, investe e fa vivere la città e in un periodo storico in cui i grandi gruppi commerciali vengono favoriti dalle politiche governative a discapito del commercio reale e dei piccoli imprenditori italiani, la nostra battaglia prosegue con la massima determinazione”.

Redazione Frosinone