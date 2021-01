Si è svolta questa mattina, presso il palazzo della Provincia di Frosinone, una riunione tra il presidente del consiglio provinciale, Daniele Maura, il presidente del Capoluogo di Gioventù Nazionale, Fernando Incitti e i rappresentanti d’istituto delle scuole superiori. Sul tavolo la difficoltà per gli studenti nel riprendere le lezioni in poca sicurezza e con un trasporto pubblico carente.

”Allo stato attuale è impossibile ripartire con le lezioni – hanno dichiarato i rappresentanti d’istituto – stiamo vivendo disagi enormi e ci aspettiamo una risposta concreta da parte degli organi competenti”. ”Interpelleremo il Prefetto di Frosinone, i presidi degli istituti e oggi stesso scriverò all’assessorato regionale ai trasporti pubblici – ha dichiarato Daniele Maura – per cercare di trovare una soluzione nel minor tempo possibile”.

”Emerge ovviamente la necessità di potenziare e aumentare il numero delle corse del trasporto pubblico della nostra provincia, e rendere le scuole un luogo più sicuro per gli alunni – ha concluso Fernando Incitti – noi di GN con il presidente provinciale Daniele Massa, con Daniele Maura e il senatore Massimo Ruspandini, siamo come sempre dalla parte degli studenti, anche oltre i simboli politici, a differenza di una sinistra ‘talebana’, un ministro inadeguato e un governo che li ha abbandonati”.

Redazione Digital