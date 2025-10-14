Frosinone, controlli piazza di spaccio arrestato dalla Polizia

Nel corso degli intensificati servizi di controllo del territorio, disposti dal questore Caruso, la Polizia di Stato ha fermato e identificato un uomo, nella parte bassa del capoluogo, nelle adiacenze di una nota piazza di spaccio di sostanze stupefacenti. Il soggetto, invitato a declinare le proprie generalità, forniva indicazioni che insospettivano gli agenti tanto da effettuare accertamenti più approfonditi. Nella circostanza emergeva la vera “identità” dell’uomo, che risultava essere destinatario di una Sorveglianza Speciale con obbligo di dimora fuori regione e con divieto di dimora nel comune di Frosinone, nonché gravato da numerosissimi precedenti penali, con reati commessi in diversi territori italiani. Per l’uomo scattava l’arresto; altresì veniva denunciato per aver fornito dati identificativi errati sulla propria personalità.

Redazione Digital