Frosinone, controlli a tappeto fermata 40enne in mezzo alla strada

Personale della Polizia di Stato, a Frosinone, ha denunciato una donna per inottemperanza del divieto di ritorno nel comune di Frosinone. Nel primo pomeriggio di ieri, nel corso dell’ordinario controllo del territorio, personale della Squadra Volanti della Questura, in via Mascagni, ha proceduto al controllo di una donna di circa 40 anni residente in un comune limitrofo al capoluogo. Dagli accertamenti la predetta è risultata essere destinataria del provvedimento del Questore del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Frosinone e pertanto, dopo le formalità di rito, è stata deferita all’Autorità giudiziaria Competente.

Redazione Digital