Frosinone, controlli a tappeto arrestato extracomunitario

La Polizia, nella giornata di ieri, traeva in arresto un cittadino albanese, da anni residente nel capoluogo, per spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nell’ambito di un servizio specifico finalizzato alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, disposto nella parte bassa di questo capoluogo, gli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura effettuavano una perquisizione domiciliare presso abitazione dell’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, rinvenendo circa 120 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, materiale per il confezionamento ed una somma di denaro per un totale di euro 9200,00. Il predetto, veniva tratto in arresto e su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Frosinone, veniva nuovamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza, in attesa di convalida dell’arresto. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare è allo stato solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital