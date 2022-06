Frosinone, contro le fake news Mastrangeli promuove attività sportive

“La campagna elettorale è stata un’esperienza entusiasmante, per la gente e tra la gente, e ne conserverò un ricordo bellissimo – ha affermato il candidato a sindaco per la città di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – Conserverò un ricordo sicuramente meno piacevole delle fake news diffuse ad arte da parte di candidati che, evidentemente, non avevano argomenti validi per tentare di rispondere all’articolato programma di proseguimento del percorso di sviluppo e crescita messo in campo dalla coalizione che mi sostiene. In particolare, mi riferisco alla disinformazione che alcuni, in queste ore, stanno facendo a proposito dello stadio del Nuoto di Frosinone, diffondendo la falsità secondo la quale una amministrazione targata Mastrangeli lavorerebbe per farlo chiudere. Sono rammaricato di dover rispondere a tali bassezze, quando preferirei confrontarmi sui programmi e sull’impegno da profondere a favore della nostra città, ma mi trovo costretto a ribadire pubblicamente che si tratta, appunto, di falsità fatte circolare solo per danneggiare la mia persona. L’obiettivo, infatti, è potenziare lo sport a Frosinone, comprese le tante e importanti attività che vengono svolte all’interno dell’impianto in zona Casaleno, che ha fatto scoprire e riscoprire la bellezza della pratica del nuoto, amica della salute e del benessere, a sportivi e appassionati di tutte le età.

Dopo un percorso che ha portato alla creazione di nuovi spazi e luoghi di aggregazione culturale, l’impegno è continuare ad investire nella cultura, nello sport e nel sociale, favorendone l’integrazione con la collaborazione delle associazioni, sostenendo le diverse forme d’aggregazione giovanile e coinvolgendo le associazioni della nostra città nella promozione presso le scuole dell’importanza dell’attività sportiva per un armonioso sviluppo, sociale oltre che fisico, dei giovani. La Frosinone del fare vuole che il capoluogo diventi la Città della cultura del movimento, promuovendo iniziative per la diffusione dello sport, all’aperto e al chiuso, creando canali di comunicazione per coinvolgere anche i non praticanti, lavorando, inoltre, al recupero di infrastrutture per favorire gli spazi di esercizio e di socializzazione. Vogliamo anche far emergere e raccontare le eccellenze sportive del capoluogo a tutta la cittadinanza, come motivo di orgoglio e di vanto, ma anche al resto dell’Italia e del mondo attraverso la realizzazione di una piattaforma digitale e di informazione (vetrina sport), giungendo all’organizzazione della Giornata della Cultura del movimento a Frosinone. Dopo l’inaugurazione del Free park comunale in via Cesare Terranova, pensiamo a un’area per gli amanti dello skate e della bicicletta tra via Mola Nuova e via Ponte La Fontana, da riqualificare e con un forte orientamento verso i bambini e gli sport outdoor. Questa è la Frosinone del Fare, della concretezza e del pragmatismo, opposta alla Frosinone delle fake news”.

