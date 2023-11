Frosinone, contro la violenza sulle donne ecco il convegno a Palazzo Munari

“In vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si terrà il prossimo 24 novembre alle 16:30 presso il Palazzo Comunale Munari del Comune di Frosinone un importante convegno che vedrà la partecipazione oltre che del sottoscritto, anche del sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, del consigliere Comunale Dino Iannarilli, del consigliere regionale on. Laura Cartaginese, degli on. Nicola Ottaviani e Mario Abbruzzese, dell’ass. Rossella Testa e delle dottoresse Laura Viola e Chiara Carla Napolitano – ha affermato l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli – L’obiettivo di tale convegno è quello di instaurare un proficuo confronto e dialogo tra rappresentanti delle istituzioni e società civile nell’affrontare, in chiave riflessiva e risolutiva, un indignitoso e spregiudicato fenomeno purtroppo sempre più frequente negli ultimi tempi, come dimostrato dall’ultimo caso di cronaca dei giorni scorsi che ha visto come vittima una ragazza giovanissima, quale la violenza sulle donne. È necessario infatti il ruolo di tutte le Istituzioni nel combattere tale fenomeno, come già evidenziato dall’impegno profuso dal Governo nazionale ed in particolare dal Senatore Bongiorno attraverso il rafforzamento del codice rosso”.

Redazione Digital