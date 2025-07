Frosinone, contro la movida niente bevande alcoliche e superalcoliche

In vigore l’ordinanza, firmata dal sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, rivolta agli esercizi pubblici sul territorio comunale.

“L’amministrazione – ha affermato il sindaco Mastrangeli – ha a cuore il benessere della propria comunità ed è impegnata a costruire una città sostenibile e armonica, in grado di coniugare crescita economica, inclusione sociale, vivibilità degli spazi pubblici e tutela della salute. Questo provvedimento vuole promuovere la serena convivenza e la libertà, per tutti, di vivere gli spazi comuni in sicurezza e tranquillità”.

L’ordinanza prevede, a partire dal 26 luglio e fino al 26 agosto 2025, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, limitazioni temporanee alle attività di somministrazione e vendita di bevande alcoliche, nonché alle emissioni sonore musicali.

In particolare, per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e bevande e per le attività artigianali di alimenti e bevande, sono istituiti alcuni divieti e le seguenti limitazioni.

Dalla domenica al giovedì: stop alla vendita (anche per asporto) e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 00.30, il termine per le emissioni sonore musicali alle ore 1.00.

Venerdì e sabato: sospensione di vendita e somministrazione, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 1.00 e termine delle emissioni sonore musicali mezz’ora dopo, all’1.30.

Questo provvedimento ovviamente non incide sull’orario di chiusura dei locali.

“Si tratta di un provvedimento – ha concluso il sindaco Mastrangeli – per garantire il pieno diritto dei cittadini al riposo e alla sicurezza e venire incontro, nello stesso tempo, alle necessità degli operatori commerciali, impegnati quotidianamente a offrire servizi e accoglienza di qualità. Siamo accanto ai residenti, che chiedono rispetto e tranquillità, ma anche ai titolari degli esercizi commerciali e ai lavoratori del settore, che rappresentano un motore vitale della nostra città”.

