Frosinone, contro il cancro volontari sul territorio a sostegno della ricerca

“A Frosinone si sono unite due associazioni molto importanti, AIRC Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro e Tutti insieme contro il cancro che sostengono la ricerca sulle cure contro il cancro – ha affermato Serena D’Alessio – Le associazioni sono senza scopo di lucro e sono composte da semplici volontari che prestano la loro opera per qualche ora gratuitamente. Prima di tutto però sono composte da persone. Persone disinteressate che hanno un Cuore immenso. Perché credo ancora che l’amore per l’altro in realtà sia una grande forma di amore verso se stessi. E penso che l’amore possa cambiare davvero le cose. Ero sola, ho chiamato delle amiche e degli amici, e non solo hanno risposto, ma si sono messi a correre per essere presenti, e regalare fatica e sorrisi a tutti. Non eravamo neanche sicuri che avremmo venduto tutto, perché abbiamo aperto queste piazze mossi solo dalla voglia di fare, invece questo “tutto” era già finito dopo due ore. Il cancro ha vita breve. Grazie a tutti, a chi ha partecipato, con il corpo, con il cuore, con la testa, con il contributo economico, con il pensiero. Aspettiamo tutti in occasione della prossima campagna dei cioccolatini della ricerca che si terrà a novembre”.

Redazione Digital