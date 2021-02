Frosinone perde residenti, Angelo Pizzutelli chiede il grande capoluogo.

“Il capoluogo continua a perdere residenti – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Una emorragia senza fine da anni oramai. Questo dimostra che la nota entusiastica diramata pochi giorni fa dal sindaco circa il fervore di nuovi cantieri edili in Città di questi anni non ha creato e non creerà nulla di nuovo. Occorre potenziare invece i servizi e riprendere con coraggio l’idea di Frosinone grande capoluogo, con buona pace dei sovranisti de’ noantri”.

Redazione Digital