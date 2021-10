Nell’ambito di un più ampio quadro di interventi migliorativi per elevare il livello di sicurezza per i cittadini, è in corso il rinnovamento dei mezzi in dotazione ai poliziotti della provincia di Frosinone. In questi giorni sta avvenendo la distribuzione di nuovi veicoli in particolare ai Commissariati di Fiuggi, Cassino e Sora. La volontà di dotare gli operatori della Polizia di Stato di strumenti innovativi ha portato all’assegnazione di queste nuove vetture, che permetteranno di intensificare l’attività di contrasto e prevenzione attuata attraverso il controllo del territorio e di porre il personale in condizione di poter svolgere la propria attività facendo affidamento su apparecchiature decisamente più performanti, essendo dotate le macchine di tutta la strumentazione più moderna attualmente disponibile.

In particolare, in considerazione della sua posizione geografica, è stata assegnata al Commissariato di Fiuggi una Jeep Renegade a trazione integrale, con livrea della Polizia di Stato, che permetterà la guida anche in condizioni critiche, dovute alla presenza di neve o ghiaccio sul fondo stradale, così da poter raggiungere anche in simili contesti i cittadini in difficoltà. Per le stesse esigenze, un veicolo a trazione integrale è stato assegnato anche al Commissariato di Sora.

Al Commissariato di Cassino invece sono andate due nuove vetture, che andranno ad aggiungersi a quelle già utilizzate per l’attività di controllo del territorio, grazie all’intensificazione della quale negli ultimi mesi sono stati raggiunti importanti risultati operativi. Altre auto sono state destinate agli uffici operativi della Questura di Frosinone.

