Frosinone, consegna attestati ai soccorritori alunni incidente stradale

L’aula consiliare del comune di Frosinone ha accolto, con grande emozione, la cerimonia istituzionale per la consegna degli encomi e degli attestati di benemerenza conferiti agli agenti della Polizia Stradale, alle insegnanti e all’autista che, con senso del dovere, prontezza e profonda umanità, hanno prestato soccorso in occasione dell’incidente del 9 aprile scorso che ha coinvolto il pullman del Secondo Istituto Comprensivo di Frosinone. Alla cerimonia hanno preso parte il Questore di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, il Dirigente della Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico della Prefettura di Frosinone, dott. Rosario Sammaritano, la Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Frosinone, dott.ssa Valentina Lollobattista e il dirigente scolastico Mara Bufalini, insieme ai bambini e alle loro famiglie. Presenti gli assessori Rossella Testa, Simona Geralico, Mario Grieco e il consigliere Marco Sordi. Durante l’evento sono stati conferiti gli encomi agli operatori della Polizia Stradale che, “con generosa abnegazione, encomiabile spirito di servizio e alto senso del dovere hanno contribuito al soccorso e al sostegno dei bambini, delle insegnanti e delle persone coinvolte”: l’ISP. SUP. SUPS. Guido Parisi, dell’ISP. Angelo Nardone, dell’ISP. Sergio Rizzo, dell’ISP. Massimo Russo, dell’A.C.C. Roberto Petrillo e dell’A.S. Gianluca Grossi. Benemerenza conferita anche a Enrico Rodia, autista del mezzo coinvolto, “per la prontezza e il coraggio dimostrati nel corso dell’incidente, prodigandosi per proteggere i bambini coinvolti”. Sono state inoltre insignite le docenti del Secondo Istituto Comprensivo — Alessandra Di Vito, Aurelia Iannone, Benedetta Evangelista, Daniela Fiorini, Rita Galuppi e Lucia Tortora — che si sono distinte per “lo spirito di sacrificio e senso del dovere dimostrati con efficienza e massima dedizione dando esempio di grande professionalià”. L’intervento degli agenti della polizia stradale, delle maestre e di Enrico – ha ricordato il Sindaco Mastrangeli – ha rappresentato un esempio di straordinaria professionalità e umanità, lasciando un segno profondo nella nostra comunità”. Nel ricordare l’incidente del 9 aprile, il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha dichiarato: “La comunità scolastica intera e i bambini sono al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale. Frosinone non ha dimenticato quei momenti di paura e il valore di chi ha saputo intervenire con competenza e umanità. Ringrazio ancora una volta la dirigente, prof.ssa Mara Bufalini, e le forze di Polizia, con cui sono stato in costante contatto nelle ore successive ai fatti. Grazie alle insegnanti e a Enrico Rodia, che hanno agito come madri e padri di famiglia, mettendo anche a rischio la propria incolumità per i nostri ragazzi. Il ringraziamento più grande va rivolto proprio a loro, che hanno dimostrato grande forza, delicatezza e un coraggio che commuove. I ragazzi ci ricordano quanto sia preziosa la vita e quanto sia importante proteggerla ogni giorno. A loro va l’abbraccio più sincero dell’intera città di Frosinone: per la resilienza, per i sorrisi tornati dopo la paura, per la loro straordinaria capacità di insegnarci cosa significhi davvero affrontare le difficoltà con il cuore aperto. Sono loro il nostro orgoglio più grande”.

Redazione Digital