Frosinone, confronto ballottaggio Memmo Marzi si alza e se ne va

Frosinone, confronto ballottaggio Marzi lascia lo studio e se ne va.

“La sceneggiata andata in onda in tv condotta in maniera scandalosamente di parte non ha nulla a che vedere con un confronto vero tra candidati a sindaco – ha affermato Domenico Marzi – Più volte mi è stato spento il microfono, negato il diritto di replica. Sono stato incalzato dal conduttore sugli stessi concetti espressi dal mio contraddittore, in una palese dinamica di parte. Ora voglio un confronto serio, in piazza, davanti alle cittadine e i cittadini di Frosinone. Domani alle 18 in piazza Vittorio Veneto. Io ci sono. Riccardo, accetti di venire o no?”

Redazione Digital