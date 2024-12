Frosinone, concerto di Natale della Banca Popolare del Cassinate

Si terrà mercoledi 11 dicembre, alle ore 18.00, l’ormai tradizionale appuntamento del “Concerto di Natale” nella filiale BPC di Frosinone, situata in via Marco Tullio Cicerone, 154. Quest’anno l’atmosfera del Natale verrà declinata attraverso un punto di vista insolito: quello dei vangeli apocrifi, dai quali Fabrizio De André trasse spunto per comporre nel 1969 LA BUONA NOVELLA, il suo quarto, e per sua stessa dichiarazione, meglio riuscito concept album. «In un periodo come quello attuale – spiega l’organizzatrice e Direttrice artistica Katia Sacchetti – dove la resistenza e la lotta sono alla base della salvezza di una società destinata a perire sotto le bombe dei potenti, la storia del “più grande rivoluzionario della Storia” viene cantata dalle voci più pure che possano esistere : quelli dei bambini, che con la loro purezza veicolano parole distanti millenni eppure immortali. Ai momenti più profondi si alternano attimi di gioia e distensione che si fanno vessillo dello spirito più alto di una delle feste più antiche dell’umanità». Ad esibirsi il Coro voci bianche “LietArmonia” (diretto da Katia Sacchetti); al pianoforte e voce Emiliano Begni, mentre i testi e le letture sono affidati a Simone Ignagni. A presentare la serata Angelo Sarra. Emiliano Begni è pianista, arrangiatore, vocalist. Studia pianoforte classico con Margarita Eva Fernandez e Claudia Agostini per poi approdare a stili moderni con Pierpaolo Principato e, all’interno del dipartimento di jazz del Conservatorio di Frosinone “Licinio Refice” (dove si laurea con una tesi su Lelio Luttazzi) e del Conservatori Superior “Joaquìn Rodrigo” di Valencia, con Greg Burk, Marco Tiso, Roberto Spadoni, Jorge Sevilla, KontxiLlorente, Voro Garcia, Javier Feltrer.Da sempre affascinato dal mondo della vocalità e del teatro musicale (ha partecipato anche a XFACTOR 1 col quintetto vocale QUINTA GIUSTA), nel quale ricopre il ruolo di direttore musicale e musicista/attore, collabora stabilmente con Rossana Casale dal 2006. E’ creatore o collaboratore di vari progetti musicali inediti. Oltre ad un’intensa attività di insegnamento in Italia e all’estero, nel corso della carriera ha suonato insieme a Maurizio Fabrizio, Mariella Nava, Grazia Di Michele, ElladeBandini, Gigi Cappellotto, Michele Ascolese, Tosca, Vincenzo Cerami, Nicola Piovani, Lillo&Greg, Virginia Raffaele, Lisa, Teddy Reno. «E’ per noi ormai una felice tradizione – dice la Direttrice dell’Area di Frosinone della BPC Michela Fiore – quella di ospitare un concerto in occasione delle festività natalizie. Anche quest’anno non vogliamo mancare a questo appuntamento, che rappresenta l’occasione per uno scambio di auguri con soci e clienti in un clima di allegria, di festa, di serenità. Con questo concerto la BPC conferma la sua attenzione alla cultura, ma continua anche a rendere concreta l’idea che è alla base della struttura delle nostre filiali: non semplicemente uffici, ma spazi di incontro, di collaborazione, di socialità».

Redazione Digital