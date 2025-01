Frosinone, concerto di Ars Nova all’auditorium del Conservatorio

“E’ il concerto di inaugurazione dell’avanzamento di Convenzione con il Conservatorio di Frosinone che dal 31 Luglio 2024 riconosce certificati i Corsi di Formazione Musicale di Base ad Indirizzo sia Classico che moderno dell’Accademia Musicale Ars Nova, attiva sul territorio dal 1997. Protagonista l’Orchestra Giovanile Ars Nova diretta dal M° Cesare Buccitti insieme ai Cori dell’Accademia, dal Piccolo Coro Little Star e la Schola Cantorum Femminile a cura del M° Alessandra Fralleone, all’Ensemble delle Voci dei Corsi Certificati di Canto Moderno “VocInsieme” a cura del M° Giorgia Zaccagni. Grazie alla grande disponibilità del Direttore del Conservatorio di Frosinone M° Mauro Gizzi ed alla collaborazione del referente di Convenzione M° Francesco Negroni, l’Orchestra Ars Nova ospiterà per l’occasione al suo interno alcuni degli allievi del Conservatorio stesso, a suggellare la sinergia tra l’Accademia e l’Istituzione Musicale per eccellenza. La Musica d’insieme è il fiore all’occhiello delle attività artistiche dell’Accademia in quanto rappresenta il momento di condivisione delle stesse passioni, di socializzazione e gratificazione dello studio musicale e fa da corollario alle lezioni individuali e di Teoria Musicale. Sul palco del meraviglioso Auditorium, insieme, giovani talenti che di anno in anno crescono nelle classi di strumento e canto in Convenzione con il Conservatorio, classi che contano un grandissimo numero di iscritti che si affidano alla professionalità dei Maestri e ad una struttura didattica che da 26 anni forma alla musica con percorsi didattici improntati sui Programmi Ministeriali e mirati al conseguimento del Titolo di studio musicale. Il programma del concerto, sotto la direzione artistica del M° Alessandra Fralleone, propone all’ascolto brani classici, brani tratti dal repertorio di musica da film, musical, pop, brani della tradizione popolare. Questo perché la formazione musicale in Accademia mira alla conoscenza della musica a 360°, appassionando ognuno nel suo settore specifico. Impegnati nel progetto i Maestri Barbara Pizzutelli, Giuseppe Pollio, Simona Spigone, Elisa Bartolomei, Alessia Perugini, Agnese Ciotti, Simona Foglietta, Francesco Salvador, David Tagliaboschi, Marco Sambalotti, Andrea Pochesce e con la partecipazione di Andrea D’Arcangelis. Non mancate questo appuntamento che si preannuncia ricco di musica e di emozioni! L’Accademia Musicale Ars Nova dal 1997 opera sul territorio avvicinando i giovani alla musica e coltivando il loro talento. E’ riconosciuta dalla REGIONE LAZIO Scuola di Ed. Musicale, è Ente Federato NuovAssomusica ed è struttura convenzionata con il Conservatorio di Musica di Frosinone, con Corsi di Formazione Musicale di Base Certificati ad Indirizzo sia Classico che Moderno. All’attività didattica svolta nelle due sedi didattiche munite di aule insonorizzate unisce, grazie al Dipartimento di Musica e Spettacolo, un’attività artistica che cura la performance attraverso eventi organizzati mirati a formare al mestiere del musicista. L’offerta formativa è ampia in quanto ai Corsi specifici, sia pratici che teorici, si aggiungono Laboratori di condivisione dell’esperienza musicale e di socializzazione per tutte le fasce d’età e ad indirizzo Classico, Moderno e Popolare, e la maggior parte a costo zero. Il Direttore Artistico M° Alessandra Fralleone cura sia l’organizzazione didattica che l’attività artistica dell’Accademia mentre il Presidente Valerio Valeri è responsabile e rappresentante legale della struttura”.

Redazione Digital