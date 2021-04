La prima fase selettiva si è svolta a scuola il 27 gennaio 2020. Quest’anno, a causa della particolare situazione socio-sanitaria che il Paese sta attraversando, la 28esima edizione dei “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” si svolgerà in tre successive fasi: i “quarti di finale” online si sono svolti il 27 marzo 2021, le “semifinali” in un centinaio di sedi su tutto il territorio nazionale online o in presenza (come ciascuna sede avrà deciso) il 24 aprile e la finale nazionale a Milano, presso l’Università Bocconi, a giugno oppure a settembre se motivi di prudenza facessero preferire il rinvio a dopo l’estate. E’ prevista una fase ulteriore da svolgersi a Losanna.

I concorrenti sono suddivisi nelle consuete Categorie:

C1 per gli studenti di prima e seconda della scuola secondaria di I grado;

C2 per gli studenti di terza della scuola secondaria di I grado e di prima della scuola secondaria di II grado; L1 per gli studenti di seconda, terza e quarta della scuola secondaria di II grado; L2 per gli studenti di quinta della scuola secondaria di II grado e del primo biennio universitario; GP “grande pubblico” riservato agli adulti, dal terzo anno di università… ai classici 99 anni di età.

I ragazzi del nostro Istituto Comprensivo che hanno preso parte alla manifestazione del 28 gennaio 2020 sono stati 52 per la categoria CE (Scuola primaria classi partecipanti 5 A; 5 B; 4 A; 4 B Lago Maggiore; 4B e 4 C de Matthaeis) e 54 per la categoria C1 (scuola secondaria di primo grado prima e seconda media classi partecipanti tutte le prime e 2A 2C e 2D)

Si sono classificati per la categoria CE

Chiappini Federico (Lago Maggiore ) Capati Stella (Lago Maggiore) Tallini Ester (De Matthaeis)

Si sono classificati per la categoria C1

Ricciotti Alessia (2 C) Di Folca Giacomo (1 C) Hotoleanu Anthonj (2 A)

Sono stati selezionati 10 partecipanti per la categoria C1 che hanno perso parte ai “Quarti di finale dei Campionati internazionali di giochi matematici “che si sono svolti il 27 marzo 2020. A questa ulteriore fase selettiva hanno partecipato 31000 ragazzi provenienti da tutta Italia e sono stati selezionati per la partecipazione ad un’ulteriore fase di selezione di semifinale che si svolgerà il 24 aprile 2020 nel nostro istituto gli alunni.

1 Cristini Alice ( 2 C ) (8 quesiti svolti )

2 Hotoleanu Anthonj (2 A) (4 quesiti svolti).

